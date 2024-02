L'Oreal SA Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI analysiert werden. Für die L'oreal-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 67, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und damit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,05 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für L'oreal.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die L'oreal-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,57 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,57 Prozent für L'oreal in diesem Vergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die L'oreal-Aktie mit einer Rendite von 42,57 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der L'oreal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 415,83 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 428 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,93 Prozent entspricht und eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (440,35 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,8 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die L'oreal-Aktie somit auch in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um L'oreal auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zudem konnten neun Handelssignale ermittelt werden, davon zwei positive und sieben negative Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von L'oreal bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.