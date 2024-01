L'Oreal SA Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die L'oreal-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 45,83 weder überkauft noch überverkauft und wird daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für L'oreal.

Die Anleger-Stimmung bei L'oreal in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen und Meinungen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Für Anleger, die in die Aktie von L'oreal investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 1,11 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Persönliche Produkte". Dies bedeutet einen Mehrertrag von 1,11 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der L'oreal-Aktie liegt bei 54,56, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen liefern insgesamt gemischte Signale für die L'oreal-Aktie, wobei sowohl neutral als auch positiv bewertete Aspekte hervorgehoben werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in der Zukunft auf die Entwicklung der Aktie auswirken werden.