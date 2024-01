L'Oreal SA Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die technische Analyse zeigt, dass die L'oreal-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 413,11 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 438,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,22 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 426,42 EUR, was einer Abweichung von +2,9 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die L'oreal-Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde hingegen eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält L'oreal in diesem Bereich daher das Rating "Schlecht".

Investoren, die derzeit in die L'oreal-Aktie investieren, können eine Dividendenrendite von 1,11 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 79,11, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,19, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der L'oreal-Aktie als "Schlecht".