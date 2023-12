L'Oreal SA Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von L'oreal liegt derzeit bei 54, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält L'oreal daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der L'oreal derzeit bei 408,32 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 443,85 EUR steht. Dies bedeutet, dass die Aktie etwa 8,7 Prozent über dem GD200 liegt und daher als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 410,34 EUR, was einer Distanz von +8,17 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen Analyseergebnisse, dass die Diskussionsintensität im Internet rund um L'oreal langfristig betrachtet sehr stark ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von L'oreal ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Darüber hinaus zeigen Studien, dass es sowohl positive als auch negative Signale gab, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass L'oreal aufgrund der fundamentalen Kriterien, der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens insgesamt eine positive Bewertung erhält.