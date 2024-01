L'Oreal SA Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Aktuell bietet die Aktie von L'oreal eine Dividendenrendite von 1,11 %, was einen Mehrertrag von 1,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte darstellt. Dies spiegelt sich in einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens wider.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 424,2 EUR der L'oreal-Aktie um +2,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 433,48 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen somit charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Die Sentimentsanalyse zeigt, dass sich die Stimmung für L'oreal in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von L'oreal bei 54, was im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält das Unternehmen auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von L'oreal in den Bereichen Dividende, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie Fundamentalanalyse.