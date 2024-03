L'Oreal SA Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die Anlegerstimmung gegenüber L'oreal war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse gab es insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der L'oreal-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 86, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,13, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für L'oreal.

In Bezug auf den Aktienkurs hat L'oreal im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,57 Prozent erzielt, was 42,57 Prozent über dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Auch die Dividende von 1,11 % ist höher als der Branchendurchschnitt von 0 %, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält L'oreal also hinsichtlich der Anlegerstimmung, des RSI und des Aktienkurses eine gemischte Bewertung, die positiv und negativ ausfällt.