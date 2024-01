L'Oreal SA Aktie: Kaum zu glauben!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von L'oreal als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die L'oreal-Aktie hat einen RSI7-Wert von 79,56, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 45,92 ergibt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die L'oreal-Aktie ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von L'oreal beträgt 54, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" als neutral eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die L'oreal-Aktie beträgt 413,33 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 437,35 EUR liegt (+5,81 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 427,43 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs (+2,32 Prozent). Somit ergibt sich hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält L'oreal auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.