L'Oreal SA Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für L'oreal liegt bei 29,45, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 51,58 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von L'oreal beträgt 54, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Persönliche Produkte" als neutral angesehen wird.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings haben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.