L'Oreal SA Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von L'oreal wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigen sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für L'oreal weist ebenfalls eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist L'oreal derzeit eine Dividendenrendite von 1,11 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte L'oreal eine Performance von 42,57 Prozent, was eine Outperformance von +42,57 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von L'oreal um 42,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält die Aktie von L'oreal eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für L'oreal liegt bei 14,34, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,04, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie von L'oreal als "Gut".