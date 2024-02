L'Oreal SA Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei L'oreal wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 67,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass die L'oreal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 53,91 an, dass die L'oreal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die L'oreal-Aktie für diesen Punkt unserer Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die L'oreal-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,57 Prozent erzielt, was 42,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass L'oreal aktuell 42,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der L'oreal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 415,8 EUR. Der letzte Schlusskurs von 428,65 EUR weicht somit um +3,09 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (440,41 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,67 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die L'oreal-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet L'oreal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,11 % aus, was 1,11 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche "Persönliche Produkte". Aufgrund dieses möglichen Mehrgewinns wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet.