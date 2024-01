L'Oreal SA Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Aktienkurs von L'oreal hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 42,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung, was bedeutet, dass L'oreal in diesem Bereich eine Outperformance von +42,57 Prozent erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei durchschnittlich 0 Prozent, wobei L'oreal mit einer Überperformance von 42,57 Prozent heraussticht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die L'oreal-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für L'oreal beträgt 79,72, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25-Wert von 61,34 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Dividendenrendite von L'oreal beträgt derzeit 1,11 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,48 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik seitens der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über L'oreal besonders positiv diskutiert, wobei an 13 Tagen positive Themen überwogen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.