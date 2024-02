L'Oreal SA Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Aktienkurs von L'oreal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,57 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene mit "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von L'oreal bei 415,91 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 437,75 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 440,27 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene von "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden 9 konkrete negative Signale herausgefiltert, was die negative Stimmung unterstreicht. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die L'oreal-Aktie liegt bei 64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für L'oreal.