L'Oreal SA Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die L'oreal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 414,32 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 441,5 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,56 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 431,95 EUR, was einer Abweichung von +2,21 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich konnte L'oreal in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,57 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent hatten. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag L'oreal mit 42,57 Prozent über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei L'oreal in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse konkreter Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von L'oreal mit einem Wert von 54,56 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.