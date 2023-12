L'Oreal SA Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei L'oreal liegt das aktuelle KGV bei 54. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist L'oreal weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich L'oreal in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Schlecht" bewertet. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von L'oreal liegt derzeit bei 1,11 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % wird die Dividendenrendite als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte L'oreal eine Performance von 42,57 %, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 % verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,57 % im Branchenvergleich für L'oreal. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 % hatte, liegt L'oreal mit 42,57 % über dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.