L'Oreal SA Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf L'oreal zeigt der RSI7, der aktuell bei 9,02 Punkten liegt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass L'oreal weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das L'oreal-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der L'oreal verläuft derzeit bei 416,35 EUR, was eine positive Differenz von +6,77 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 444,55 EUR bedeutet. Demgegenüber steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 440,47 EUR, was einer Differenz von +0,93 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine Einschätzung von "Gut".

Die Dividendenrendite für L'oreal beträgt aktuell 1,11 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (1,48 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von L'oreal von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit wird L'oreal insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.