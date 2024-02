L'Oreal SA Aktie: Anleger sollten aufmerksam sein!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die Aktie von L’Oreal SA wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg von +2,27% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung von L’Oreal SA

Am 14.02.2024 verzeichnete L’Oreal SA eine Kursentwicklung von +0,28%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 439,62 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64.

Marktstimmung und Analystenbewertungen

Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass sich die Kurse in den vergangenen fünf Handelstagen um -4,94% entwickelt haben, was auf eine eher pessimistische Marktstimmung hindeutet. Dies hat auch die Analysten in den Bankhäusern überrascht, und die allgemeine Stimmung ist eindeutig pessimistisch.

Aktuell sehen die Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 439,62 EUR für die Aktie von L’Oreal SA. Dies impliziert ein Kurspotenzial von +2,27%. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung, insbesondere nach der kürzlichen negativen Kursentwicklung.

Einschätzungen der Analysten

Von insgesamt 36 Analysten halten 8 die Aktie von L’Oreal SA für einen starken Kauf, während 11 Analysten sie als “Kauf” einstufen. 14 Experten sehen die Aktie neutral und bewerten sie als “halten”. Nur 2 Analysten empfehlen, die Aktie zu verkaufen, und 1 Experte ist sogar der Meinung, dass L’Oreal SA sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind also immer noch 52,78% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Schlussfolgerung und Ausblick

Die positive Einschätzung der Analysten wird ergänzt durch das Guru-Rating, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag. Diese Informationen zeigen, dass die Aktie von L’Oreal SA weiterhin im Fokus der Anleger steht und potenziell interessante Investitionsmöglichkeiten bietet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Marktentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen gestalten wird.

