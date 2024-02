L’Oreal Co ADR Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Diskussionen über L'oreal in den sozialen Medien geben widersprüchliche Signale über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Es wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, wovon 9 als schlecht eingestuft wurden. Daher wird die Aktie letztendlich als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von L'oreal bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche erzielte L'oreal in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +42,57 Prozent, während der Durchschnitt der Branche bei 0 Prozent liegt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von L'oreal mit 42,57 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Gemäß der technischen Analyse verläuft der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von L'oreal bei 416,01 EUR, während der Aktienkurs derzeit bei 442,4 EUR liegt, was einer Überperformance von +6,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 440,32 EUR, was einer Abweichung von +0,47 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse daher das Rating "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von L'oreal liegt bei 54, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Persönliche Produkte"-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie auch auf dieser fundamentalen Stufe eine "Neutral"-Bewertung.