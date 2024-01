L'Occitane Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse von L'occitane zeigt, dass die Aktie aktuell einen neutralen Trend aufweist, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt von 20,94 HKD und einem Schlusskurs von 21,9 HKD. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 20,13 HKD, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnete L'occitane in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,73 Prozent, was einer Underperformance von -14,54 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -12,98 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass L'occitane in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 deutet jedoch auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für L'occitane.