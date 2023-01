L.E.K. übernimmt prämiertes Londoner Beratungsunternehmen Hi Mum! Said Dad und erweitert seine digitalen Implementierungskapazitäten

London (ots) -Zusammenschluss von L.E.K. und Hi Mum! Said Dad bietet nahtlose digitale Transformationslösungen von der Strategie bis zum EndproduktL.E.K. Consulting (https://www.lek.com/), das globale Strategieberatungsunternehmen, gab heute den Abschluss der Übernahme von Hi Mum! Said Dad (https://www.himumsaiddad.com/) (HMSD) bekannt, dem prämierten Londoner Beratungsunternehmen für digitale Produkte und Innovationen. Der Zusammenschluss erfolgte am 16. Januar 2023 und vereint die digitale Strategieberatung von L.E.K. mit dem renommierten Entwickler von Apps, Software und anderen digitalen Lösungen für Unternehmen. Allein in den letzten 12 Monaten hat HMSD zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter drei Webby Awards und zwei Lovie Awards. "Dieser Zusammenschluss entspricht dem Ziel unseres Vorstands, unser Dienstleistungsangebot zu vertiefen, um unseren Kunden erstklassige Strategieberatung anbieten und entsprechende Veränderungen umsetzen zu können", erklärt Clay Heskett, Global Managing Partner von L.E.K. Consulting.In den letzten Jahren hat sich die digitale Transformation zu einem entscheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg entwickelt. Führende Unternehmen setzen zunehmend auf ein digitales Mindset. Dadurch hat auch die Strategieberatung im Bereich Digitalisierung in den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewonnen. L.E.K. schätzt, dass sie im Jahr 2022 40 Prozent der Beratung von Firmenkunden ausmachte. Mehr denn je versuchen Unternehmen, kommerzielle Implementierungsansätze über digitale Prototypen zu testen, um ihre digitale Strategie zu überprüfen.Infolge dieses Geschäfts kann L.E.K. seinen Kunden nun ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten anbieten, um komplexe Probleme zu bewältigen, die tiefer in die digitale Strategie eines Unternehmens vordringen und näher an einer realisierbaren Lösung liegen. Durch die Kombination beider Unternehmen können die Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, die für die Umsetzung von Strategien erforderlich sind, umfassend bewertet werden. Darüber hinaus kann L.E.K. Consulting bei der Entwicklung von Prototypen und ersten digitalen Kundenangeboten unterstützen."L.E.K. bietet strategische Beratung an, die zunehmend eine digitale Umsetzung erfordert. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Hi Mum! Said Dad, deren technisches Know-how und prämierte Lösungen strategische Konzepte in funktionierende Prototypen und digitale Produkte umsetzt. Darüber hinaus teilt das HMSD-Team unsere Leidenschaft für die Entwicklung effektiver und kreativer Geschäftsstrategien. Unsere Partnerschaft wird die digitalen Lösungen von L.E.K. für Kunden deutlich vertiefen und erweitern", kommentiert Ben Faircloth, Leiter der Region Europa bei L.E.K. Consulting, die Integration des HMSD-Geschäfts in das von L.E.K.Craig Wills, Geschäftsführer und Mitbegründer von Hi Mum! Said Dad fügt hinzu:"Bei HMSD haben wir schon immer einen ehrgeizigen Ansatz zur Durchführung digitaler Projekte verfolgt, der es uns ermöglicht, strategische, technische und ästhetische Anforderungen zu integrieren und die kommerzielle Vision zu verwirklichen, die unsere Kunden anstreben. L.E.K. passt außerordentlich gut zu uns, weil wir einen gemeinsamen Fokus auf kommerzielle Zwecke und strategische Ziele haben."Nach der Übernahme wird HMSD von seinem derzeitigen Standort in London aus als unabhängige, hundertprozentige Tochtergesellschaft von L.E.K. Consulting weiterarbeiten. Die zwei Unternehmen werden gemeinsam Kunden betreuen sowie ihre Teams und Expertise bündeln, um das Beste beider Beratungsunternehmen zum Wohle der Kunden zu kombinieren.Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.Über L.E.K. ConsultingL.E.K. Consulting ist ein globales Strategieberatungsunternehmen, das mit Führungskräften zusammenarbeitet, um Wettbewerbsvorteile zu nutzen und das Wachstum zu steigern. Zahlreiche wertvolle Erfahrungen der Beraterteams beschleunigen die Geschäftsentwicklung der Kunden und geben ihr eine neue Richtung, decken Chancen auf und sorgen dafür, entscheidende Situationen zu meistern. Seit 1983 berät L.E.K. Führungskräfte weltweit - in Nord-, Mittel- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Europa - und aus allen Branchen, von globalen Konzernen über aufstrebende Unternehmen bis hin zu Private-Equity-Investoren. Sie möchten gerne mehr erfahren? Besuchen Sie www.lek.com.Über Hi Mum! Said DadHi Mum! Said Dad setzt Ideen für die digitale Strategie von Unternehmen in die Realität um und erstellt Prototypen bis hin zu voll funktionsfähigen und kreativ gestalteten Endprodukten. Das Beratungsunternehmen verfügt über fundiertes Fachwissen über den gesamten Lebenszyklus digitaler Produkte, von der Definition über das Produktdesign und die Benutzererfahrung bis hin zur technischen Entwicklung und der fortlaufenden Iteration auf dem Markt. Es verfügt über branchenübergreifende Erfahrung, wobei die wichtigsten Kompetenzen in den Bereichen FinTech, Automotive und Konsumgüter liegen. Zu den Kunden zählen unter anderem Molson Coors, Standard Chartered, Vitality, Ford, Audible, 4H und National Trust. Erfahren Sie mehr unter https://www.himumsaiddad.com.Pressekontakt:public imaging GmbHIsabella von KöckritzTel.: +49 (0)40-40 19 99 - 22E-Mail: lek@publicimaging.deOriginal-Content von: L.E.K. Consulting, übermittelt durch news aktuell