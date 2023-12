L'Air Liquide Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Air Liquide-Aktie wird derzeit als "überkauft" eingestuft, basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage, der einen Wert von 87 aufweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutrale Bewertung für das Wertpapier. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Air Liquide-Aktie liegt bei 1,99 Prozent, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser lukrativen Rendite wird die Aktie als gutes Investment bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Air Liquide-Aktie liegt bei 26,15 und ist damit ähnlich wie der Branchendurchschnitt. Das Unternehmen wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.

Das Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten Wochen positiv für Air Liquide. Dadurch erhält die Aktie eine gute Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.