LYration ist zurück!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ly-Aktie derzeit bei 0,05 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,079 SGD liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei +58 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,04 SGD, was einen Abstand von +97,5 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Ly-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,67 Prozent erzielt. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Rückgang von -9,35 Prozent in der Branche, was bedeutet, dass die Ly-Aktie im Branchenvergleich eine Outperformance von +41,01 Prozent aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Ly mit 29,59 Prozent über dem Durchschnittswert von 2,07 Prozent. Aufgrund dieser Überperformances erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ly eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Ly-Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ly liegt der RSI7 derzeit bei 9,3 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Ähnlich liegt auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 8,51 im überverkauften Bereich, was auch eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält die Ly-Aktie daher auch in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.