LYration Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Diskussionen über Ly in den sozialen Medien signalisieren die allgemeinen Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert 4,88, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ly-Aktie mit 0,079 SGD 58 Prozent über dem GD200 (0,05 SGD) liegt, was ein positives Signal ist. Der GD50 liegt bei 0,07 SGD, was einen Kursabstand von +12,86 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche konnte Ly in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +59,14 Prozent verzeichnen, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -6,13 Prozent erzielte. Somit erhält Ly ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund seiner Überperformance in beiden Bereichen.