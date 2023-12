LYration Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Ly wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 8,51 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Ly überverkauft ist (Wert: 8,51), und erhält somit auch eine "Gut"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt erhält das Ly-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Sentiment und der Buzz um Ly haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ly für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Ly verläuft derzeit bei 0,05 SGD. Der Aktienkurs ging bei 0,079 SGD aus dem Handel, was einem Abstand von +58 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung für die Aktie bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,04 SGD, was einer Differenz von +97,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Ly-Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ly wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch bekommt Ly auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.