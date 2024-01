LYration Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Ly-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,079 SGD deutlich darüber, was einer Abweichung von +58 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,05 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls um +58 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Ly-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ly-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 8 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Ly-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Ly-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 31,67 Prozent erzielt hat, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,88 Prozent aufweist, liegt die Ly-Aktie mit einer Rendite von 45,55 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.