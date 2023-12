LYration Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse von Ly ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 SGD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,04 SGD steht. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -20 Prozent und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,04 SGD, was einen Abstand von 0 Prozent bedeutet und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ly ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50 und führt zu der gleichen "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Ly also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0 Prozent liegt, was unter dem Durchschnitt (1,41 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält Ly eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ly wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien zu Ly diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also der Befund, dass Ly in verschiedenen Analysen und Betrachtungen als "Neutral" eingestuft werden muss.