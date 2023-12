LYration Aktie: Abwarten

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei der Bewertung von Ly wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Ly in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,68 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ly-Aktie mit -20 Prozent Abstand vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50 hingegen signalisiert mit einem Kurs von 0,04 SGD ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Ly-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.