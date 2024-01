LXI Reit Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die LXI REIT Plc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 94,93 GBP verzeichnet, was einer Abweichung von +10,4 Prozent vom letzten Schlusskurs von 104,8 GBP entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (94,81 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,54 Prozent). Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten sowie weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Analysen sozialer Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die LXI REIT Plc-Aktie in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten der LXI REIT Plc insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 127 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,18 Prozent ergibt und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die LXI REIT Plc-Aktie beträgt 42 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,4 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Aktie.