LXI Reit Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der gleitende Durchschnittskurs der LXI REIT Plc liegt derzeit bei 95,01 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie 103,2 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +8,62 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 96,32 GBP, was einen Abstand von +7,14 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Bereich des Sentiments und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von LXI REIT Plc in den vergangenen Monaten zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von LXI REIT Plc derzeit mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 127 GBP, was ein Aufwärtspotential von 23,06 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die LXI REIT Plc derzeit bei 81,82 liegt und somit als überkauft eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 40 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".