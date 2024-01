LXI Reit Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie der LXI REIT Plc wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 Gut-Einstufungen bewertet. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 127 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 21,18 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die LXI REIT Plc-Aktie zeigt einen Wert von 42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 38,4 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der LXI REIT Plc liegt derzeit bei 94,93 GBP, was zu einer positiven Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 104,8 GBP handelt, was einem Abstand von +10,4 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) gibt es mit einem Niveau von 94,81 GBP eine positive Bewertung, da die Differenz bei +10,54 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine positive Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und Diskussionintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild für die Aktie der LXI REIT Plc.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Bewertungen eine positive Einschätzung für die Aktie der LXI REIT Plc.