LVM-Lebensversicherung hebt erneut die Gewinnbeteiligung an / Gesamtverzinsung knackt wieder die Drei-Prozent-Marke

Münster (ots) -Die LVM-Lebensversicherung erhöht zum Jahreswechsel erneut ihre Gewinnbeteiligung: Neukunden erhalten für Rentenversicherungen mit modernen Garantiekonzepten ab Januar eine Gesamtverzinsung inklusive Schlusszahlung in Höhe von 3,1 Prozent (Vorjahr: 2,85 Prozent). Die laufende Verzinsung beläuft sich dabei auf 2,4 Prozent (Vorjahr: 2,05 Prozent).Zwar fokussiert die LVM-Lebensversicherung bei ihrem Produktangebot auf fondsgebundene Rentenversicherungen. "Es gibt aber nach wie vor durchaus Kundinnen und Kunden, die gerne etwas sicherheitsorientierter unterwegs sind. Wir freuen uns, dieser Kundengruppe dank der steigenden Zinsen am Kapitalmarkt nun wieder eine Gesamtverzinsung von über drei Prozent anbieten zu können. Darüber hinaus profitiert von der angehobenen Gewinnbeteiligung auch ein beträchtlicher Teil unserer Bestandskundinnen und -kunden", sagt Dr. Rainer Wilmink, der im LVM-Vorstand unter anderem die LVM-Lebensversicherung verantwortet.Die Erhöhung der Gewinnbeteiligung ist bereits die zweite in Folge: Schon zum vorangegangenen Jahreswechsel hat die LVM-Lebensversicherung auf die veränderte Marktsituation reagiert und die Gesamtverzinsung um 0,45 Prozentpunkte nach oben angepasst. Nun folgt also eine weitere Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.Pressekontakt:Für weitere Informationen:Katharina FieglPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLVM VersicherungTelefon: 0251 702-3993k.fiegl@lvm.dewww.lvm.deOriginal-Content von: LVM Versicherung, übermittelt durch news aktuell