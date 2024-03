LVMH ohne Rückzugsoption: Der Luxusgigant muss in China präsent bleiben

Chinas Wirtschaft stockt und geopolitische Spannungen steigen, doch chinesische Käufer treiben das Wachstum von Louis Vuitton, Dior und Hennessy voran.

Chinas Wirtschaft schwächelt und die geopolitischen Spannungen nehmen zu, doch für das Unternehmen hinter Louis Vuitton, Dior und Hennessy sind chinesische Konsumenten der Motor des Wachstums. Über das vergangene Jahr hinweg hat Bernard Arnault zur Gewohnheit gemacht, seine engsten Vertrauten in der Zentrale seines Luxusimperiums an der Avenue Montaigne einzuladen, um ausführliche Briefings zum Thema China abzuhalten.

Ein ehemaliger Wirtschaftsberater Pekings warnte Arnault und sein Team, dass Chinas alternde Bevölkerung ein ernstzunehmendes Problem für LVMH darstellt, so Teilnehmer des Treffens. Die Tendenz chinesischer Konsumenten zum Sparen anstatt für Luxusgüter auszugeben, werde sich mit fortschreitendem Alter noch verstärken, so der Berater.

Ein weiterer Experte diskutierte Szenarien, die dazu führen könnten, dass China Taiwan angreift - ein Ereignis, das den internationalen Handel auseinanderreißen und eine globale Krise verursachen würde. Während Europa zwar der Sitz von Arnaults Imperium ist, war China in den vergangenen drei Jahrzehnten der Motor des atemberaubenden Wachstums von LVMH. Chinesische Konsumenten flogen nach Paris und anderen Modemetropolen, um nach Handtaschen zu suchen und strömten in den vergangenen Jahren - noch bevor die Pandemie ausbrach - in Museum-ähnliche Boutiquen für Louis Vuitton, Dior und andere Marken, die LVMH in China aufgebaut hat.

Der Aufstieg der kauffreudigen chinesischen Konsumenten hat den Luxusmarkt verändert, wobei China rund 20% des globalen Umsatzes von LVMH ausmacht. Doch nun schwächelt Chinas Wirtschaft und die geopolitischen Spannungen nehmen zu. Der Immobilienmarkt, der rund ein Viertel des chinesischen BIP ausmacht, ist ins Wanken geraten. Die Jugendarbeitslosigkeit erreichte im vergangenen Jahr Rekordhöhen. Eine politische Unterdrückung in Hongkong hat internationale Firmen dazu veranlasst, die Stadt zu verlassen.

Und der wachsende Konflikt zwischen Peking und Washington, während sich jede Seite als wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Rivalen betrachtet, hat dazu geführt, dass Unternehmen ihre Geschäftsaktivitäten in China reduzieren. Doch trotz dieser Unsicherheiten hat Arnault einen anderen Ansatz gewählt. Während seines Besuches im vergangenen Sommer bat er die LVMH-Manager eine Überprüfung geplanter Investitionen durchzuführen, so Personen mit Kenntnissen der Angelegenheit.

Einige Projekte wurden verschoben, aber keines wurde abgesagt. Die Übung erinnerte einen LVMH-Manager zufolge an eine Regel, an die sich Arnault in seinem Geschäft hält: "In unsicheren Zeiten heißt es, geduldig zu sein." Für Arnault überwiegen die potenziellen Vorteile einer Expansion in China die Risiken. Hunderte von Millionen potenzieller Luxuskonsumenten werden in den kommenden Jahren in China entstehen und Arnault hat seine Armee von Designern positioniert, um sie anzusprechen.

"Ich weiß nicht, ob die Welt ohne Hongkong und Festlandchina überleben könnte", sagte Pharrell Williams, der Hip-Hop-Mogul, den Arnault im vergangenen Jahr zum Chefdesigner der Herrenmode bei Louis Vuitton berufen hat. Er sprach nur wenige Tage vor einer Modenschau an der berühmten Uferpromenade der Stadt Ende November, die dazu bestimmt war, den Status von Hongkong als Modemetropole wiederzubeleben und den Umsatz von LVMH zu erhöhen. Das Spektakel, vollgestopft mit chinesischen Prominenten, machte deutlich, dass LVMH sich bemüht, chinesische Konsumenten zu gewinnen und sich in der Region zu etablieren.

China ist der zweitgrößte Markt für Luxusgüter weltweit und hat noch Wachstumspotenzial. Chinesische Konsumenten gaben 2022 durchschnittlich 50 US-Dollar für Luxusgüter aus, verglichen mit 280 US-Dollar in den USA und 325 US-Dollar in Südkorea, so Daten der Investmentbank Morgan Stanley. Große Shoppingtouren in Peking konzentrieren sich immer noch auf ein einzelnes Einkaufszentrum. Bain-Consulting schätzt, dass China von rund 23% des weltweiten Luxusverbrauchs auf bis zu 40% im Jahr 2030 ansteigen wird.

LVMHs Finanzchef sagte im Januar Analysten, dass die Ausgaben für Luxusgüter auf dem Festland China seit 2019 verdoppelt haben. Arnault fügte hinzu, dass die Boutiquen des Konzerns in China voller Kunden seien - "am Maximum dessen, was wir tun können, um den Kunden zufriedenzustellen". Zum Thema des nächsten großen Luxusmarkts sagte Laurent Boillot, der Geschäftsführer von Hennessy, der Cognac-Marke von LVMH: "Mir wird immer wieder dieselbe Frage gestellt.

Also, was kommt nach China?" Seine Antwort lautet stets: Nach China kommt wieder China. Die Exposition von LVMH gegenüber China ist im Vergleich zu Automobilherstellern und anderen westlichen Unternehmen relativ gering, da das Unternehmen keine starken Fertigungsaktivitäten in China hat. Die Handtaschen, Schmuck und andere Waren werden hauptsächlich in europäischen Werkstätten hergestellt. Der Großteil der chinesischen Investitionen des Unternehmens konzentriert sich auf seine 28.000 Mitarbeiter und 1.300 Geschäfte, von denen die Mehrzahl auf Fünf- bis Sieben-Jahres-Verträgen beruhen.

Dennoch hat LVMH stark in seine Flagship-Stores im ganzen Land investiert, um ihnen Pracht zu verleihen - einschließlich des aktuellen Umbaus des Geschäfts in Peking. Die chinesische Regierung verwandelt nun die Insel Hainan, vor der Südküste Chinas, in einen Hotspot für Luxusreisen und zollfreien Einkauf. Dort baut Louis Vuitton eine glitzernde Fassade für sein Flagship-Geschäft. LVMH plant auch ein Einkaufs- und Unterhaltungszentrum auf der Insel, das laut der Zollfreimarken-Arm des Konzerns eine "beispiellose Investition" darstellt.

Durch das Projekt sollen bis 2030 1.000 Luxusmarken angezogen und 16 Millionen Besucher jährlich angelockt werden. LVMH hat maßgeblich zum großen Markt für Konsumausgaben beigetragen, der sich in China etabliert hat - keine leichte Aufgabe in einer Gesellschaft, die unter der Herrschaft von Chinas Kommunistischer Partei steht und prunksüchtige Reichtumsdarsteller ablehnt.

Als Chinas Führungskraft Xi Jinping im Rahmen einer Antikorruptionskampagne im Jahr 2012 Gastmähler und großzügige Geschenkvergaben ins Visier nahm, fielen die Cognac-Verkäufe stark. Hennessy, das weltweit für 45% der Verkäufe des Branntweins verantwortlich ist, hatte die französische Marke zu einem bevorzugten Luxusprodukt für Chinas wachsende Mittelschicht gemacht. Die Verkäufe haben sich erholt, als die jungen, aufstrebenden Konsumenten in China Geschmack für den Drink entwickelten. Doch LVMH hatte im Januar erneut einen Schock zu verdauen, als die chinesische Regierung eine Untersuchung über Dumpingzölle auf Branntwein aus der Europäischen Union einleitete.

Im Juni reiste Arnault zum ersten Mal seit der Pandemie nach China. Begleitet von seinem jüngsten Sohn Jean wurden der 74-jährige Franzose und seine Entourage überall wie Popstars empfangen. Schaulustige baten um Selfies und sogar Mütter baten darum, dass er ihre Babys berühren sollten, in der Hoffnung, sein Glück würde auf sie überschwappen. "Ich fühle, dass der chinesische Markt und der chinesische Konsument sehr weltoffen und glücklich sind, wieder eröffnet zu werden", sagte Jean Arnault, der die Uhrenabteilung von Louis Vuitton leitet.

Dieser herzliche Empfang stand im starken Kontrast zu Arnaults Behandlung zurück in Frankreich, wo er angeführt wurde. Zehntausende Personen demonstrierten auf den Straßen, um gegen die Erhöhung des Rentenalters zu protestieren und forderten, dass die Reichen mehr Steuern zahlen sollen. Sogar LVMHs Pariser Hauptquartier wurde von wütenden Menschenmassen gestürmt. Währenddessen nutzte Arnault die Zeit, um sich die LVMH-Geschäfte genauer anzusehen.

Er verlangte Änderungen an der Fassade von Louis Vuittons Flagship-Store in Peking, die die Eröffnung um mehrere Monate verzögern werden. Er schwärmte von den LVMH-Mitarbeitern in Shanghai und witzelte, dass sie keine Manager aus Paris mehr benötigten. "Wir dachten, wir müssten all diese Leute von der Zentrale hierher schicken, und in den letzten drei Jahren habt ihr es ohne uns gemacht. Offensichtlich braucht ihr uns nicht!" sagte er. Dennoch konnte Arnault Chinas Abschwächung nicht ignorieren.

Er hatte auch Schwierigkeiten, den chinesischen Reiseverkehr in den Griff zu bekommen: Weniger Menschen machten Einkaufsreisen als im Jahr 2019, aber diejenigen, die es taten, gaben deutlich mehr aus, obwohl dieser Trend in den Monaten vor Arnaults Besuch zu normalisieren begann. Das Unternehmen musste herausfinden, wie sich das auf die Verkäufe in China auswirken würde. Er versammelte sich mit seiner Tochter Delphine, seinem Sohn Jean sowie dem Louis Vuitton CEO Pietro Beccari und einigen seiner Top-Manager in der Region.

Die Gruppe kam überein, dass China als Luxusmarkt reifen würde, berichten informierte Kreise, aber die wirtschaftlichen Schwierigkeiten würden seine Entwicklung verlangsamen - möglicherweise um mehrere Jahre im Vergleich zu früheren Prognosen. Arnault beschloss auch, bei mehreren Investitionen im Land auf die Bremse zu treten, sagten die Quellen. Ein Projekt in Shanghai wurde verschoben und das Unternehmen verlegte das Fertigstellungdatum eines seiner Projekte in Hainan.

Als Louis Vuitton seine Modenschau in Hongkong im November inszenierte, stand die Marke auf ziemlich dünnem Eis. Es war die erste große Show in Hongkong seitdem Peking die Oppositionsproteste im Jahr 2019 niederschlug und seine Greifarme in der Stadt verstärkte. Internationale Firmen hatten sich aus Hongkong zurückgezogen, unbehaglich wegen der Unterdrückung der Finanzmetropole. Das Louis Vuitton Personal wälzte die Gästeliste der Show, einschließlich "Freunden von Pharrell", um festzustellen, ob jemand öffentlich politische Ansichten über Hongkong geäußert hatte.

Modenschauen in China beinhalten in der Regel einheimische Prominente, die vorsichtig sind, Peking nicht zu verärgern. Amerikanische Prominente haben jedoch eine Geschichte von Problemen verursacht. Im Jahr 2008 verzichtete LVMH auf Werbung in China, in der Sharon Stone, damals das Gesicht von Christian Dior, zu sehen war, nachdem sie gesagt hatte, dass sie mit Chinas Behandlung von Tibet "nicht zufrieden" sei.

"Wir wollen nicht, dass irgendjemand seine Meinung ändert. Wir wollen einfach nur, dass sie diese nicht äußern, während sie hier sind", sagte ein LVMH-Manager in der Vorbereitung auf die Hongkong-Show. Am Abend der Show wurde die Promenade der Stadt am Wasser zu einem sandigen Strand umgewandelt. Fünfzig Ukulelespieler spielten, als Beccari, der CEO von Louis Vuitton, Pusha T, einen Rapper und engen Freund von Williams, umarmte.

Chinesische Schauspieler Gong Jun und Bai Jingting saßen in der Nähe zusammen mit der chinesischen Boyband TNT. Williams' Kollektion enthielt viele nautische Referenzen. Models trugen Marine-Mäntel mit Perlmuttknöpfen, Fischer-Sandalen, Sonnenbrillen und Bucket-Hats. Einer trug eine mit Muscheln bestickte College-Jacke mit dem Kragen eines Seemanns, der in eine Kapuze zippte.

Nach der Show reiste Williams nach Chengdu, Shanghai und Peking und trug dabei eine Louis Vuitton Lederjacke, die handgewebt mit Drachenstickereien war und mit jedem seiner Reiseziele verziert war. "Unsere asiatischen Brüder und Schwestern haben viel durchgemacht", sagte Williams. "Auch wenn sie 3½ Jahre lang in Quarantäne waren und sich nicht bewegen konnten, ist ihre Widerstandsfähigkeit hier so stark."

