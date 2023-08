LVMH: Was für ein Kursziel - 976,65 EUR

Die Aktie von LVMH ist nach Meinung von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +18,71% vom derzeitigen Kurs entfernt.

Am gestrigen Tag hat die Aktie von LVMH am Finanzmarkt einen positiven Trend hingelegt und es wird erwartet, dass sich dieser in naher Zukunft fortsetzen wird. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine insgesamt positive Entwicklung von +0,82%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für LVMH liegt bei 976,65 EUR. Wenn die Experten Recht behalten sollten, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +18,71% bieten. Derzeit teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung und sehen die Aktien des Unternehmens eher als neutral an.

Von insgesamt 41 analysierten Experten sind 12 sehr optimistisch und...