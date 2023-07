LVMH Quartalsbilanz in 96 Tagen: Prognosen, Aktienentwicklung und was Aktionäre erwartet

In 96 Tagen wird das LVMH Unternehmen mit Sitz in Paris, Frankreich seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Doch mit welchen Zahlen können Aktionäre rechnen? Und wie hat sich die LVMH Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Spannung steigt, denn in nur noch 96 Tagen wird die LVMH Aktie ihre Quartalszahlen präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 421,71 Mrd. EUR ist sie bereits jetzt ein Schwergewicht an der Börse. Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen lassen darauf schließen, dass es zu einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal kommen könnte. Im 3. Quartal des Vorjahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 21,23 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um voraussichtlich 0,00% erwartet wird – also etwa auf eine Summe von circa...