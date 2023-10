LVMH: Potenzial für +26,45%?

Die Aktie von LVMH ist laut Analysten aktuell nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 918,00 EUR.

• Am 06.10.2023 stieg die Aktie um +0,75%

• Das Kursziel beträgt 918,00 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,15

Am gestrigen Handelstag verzeichnete LVMH ein Plus von +0,75%. Die letzten fünf Handelstage ergaben eine positive Bilanz von +1,55%, was auf Optimismus am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 918,00 EUR und bietet Investoren ein mögliches Wachstumspotenzial von bis zu +26,45%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen zwölf Analysten den Kauf der Aktie und weitere einundzwanzig sehen sie optimistisch als Kauf an. Sechs Experten halten sich neutral.

Somit bleiben insgesamt etwa vier Fünftel (84%) der...