LVMH: Kursziel von 962,88 EUR wird erwartet

Nach Einschätzung der Analysten ist die Aktie von LVMH derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 962,88 EUR und bietet somit ein Potenzial von +17,42%.

Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt betrug geringe +0,24%, was sich in einer Gesamtperformance von +0,74% für die vergangene Handelswoche niederschlägt. Die Marktstimmung scheint aktuell neutral zu sein.

12 Analysten empfehlen den Kauf der LVMH-Aktie und weitere 23 bestätigen dies mit dem Rating “Kauf”. Lediglich sechs Experten halten es momentan für angemessen die Aktien zu behalten. Insgesamt sind damit noch immer +85,37% Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt stabil auf 4,15 und stützt diese positive Prognose zusätzlich.