LVMH: Kursziel von 898,11 € und durchschnittliches Guru-Rating von 82,93

Die Aktie von LVMH wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 898,11 €.

Aktuell verzeichnete die Aktie am Finanzmarkt eine Steigerung um +0,82% am vergangenen Tag sowie insgesamt +1,68% in den letzten fünf Handelstagen.

Zusammenfassend:

– Am 20.04.2023 stieg der Kurs um +0,82%

– Mittelfristiges Kursziel: 898,11 €

– Durchschnittliches Guru-Rating: 82,93

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und sich einige neutral oder sogar pessimistisch positionieren (mit einem “Verkauf” Rating), sind immerhin noch über 80% optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat ebenfalls eine positive Tendenz gezeigt und ist nun auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”.