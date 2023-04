LVMH: Kursziel von 898,11 € in Sicht

Die Aktie von LVMH wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen und das wahre Kursziel liegt bei 898,11 € mit einem Risiko von -1,58%.

• Am 18.04.2023 stieg die LVMH-Aktie um +1,18%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 898,11 €

• Das Guru-Rating der Aktie verbesserte sich auf 82,93

LVMH verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +1,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es einen Zuwachs von insgesamt +5,65%, was ein positives Marktsignal ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 898,11 € laut Bankanalysten. Dies kann jedoch ein Risiko von -1,58% für Investoren bedeuten. Obwohl einige Analysten nicht dieser Einschätzung teilen angesichts des bisherigen positiven Trends.

Aktuell empfehlen elf Analysten den Kauf der Aktien und weitere dreiundzwanzig...