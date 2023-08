LVMH: Kursziel liegt bei 976,65 EUR

Die Aktie von LVMH ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 976,65 EUR und bietet somit ein Potenzial von +24,62% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• LVMH gab am 24.08.2023 um -0,85% nach

• Durchschnittliches Guru-Rating von LVMH ist nun bei 4,15

• Der Großteil der Analysten empfiehlt die Aktie zu kaufen

Am Finanzmarkt verzeichnete LVMH in den letzten fünf Handelstagen eine Performance von +0,88%. Gestern wurde jedoch ein Rückgang um -0,85% erzielt. Insgesamt herrscht eine neutrale Stimmung am Markt.

Analysten sind optimistisch bezüglich des zukünftigen Kurses mit einem durchschnittlichen Kursziel von 976,65 EUR und einer Potenzialrendite von +24,62%. Momentan empfehlen zwölf Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und weitere dreiundzwanzig als Kauf. Sechs Experten halten sich...