LVMH: Kursziel auf 961,86 EUR festgelegt

Die Aktie von LVMH wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kurspotenzial liegt bei +16,24% vom aktuellen Niveau entfernt.

• LVMH steigt am 26.05.2023 um +0,50%

• Das Kursziel beträgt 961,86 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,15

Gestern hat die LVMH-Aktie eine positive Performance mit einem Anstieg von +0,50% gezeigt. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage weisen jedoch einen Rückgang von -5,77% auf und deuten somit darauf hin, dass der Markt im Moment eher pessimistisch ist.

Obgleich die Stimmung eindeutig ist – haben die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet? Derzeit besitzt die Aktie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 961,86 EUR laut den durchschnittlichen Schätzungen der Bankanalysten. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren in LVMH ein Potential in Höhe von +16,24%, das sich...