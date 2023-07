LVMH: Kurspotenzial von +11,53% auf 967,98 EUR

Die Aktie von LVMH erfreute Anleger am Finanzmarkt gestern mit einer Kursentwicklung von +1,63%. In der vergangenen Handelswoche summierten sich die Ergebnisse auf ein Plus von +1,04%, was zeigt, dass der Markt gegenwärtig recht optimistisch ist. Zudem sind Analysten nach wie vor positiv gestimmt.

• Am 21.07.2023 legte LVMH um +1,63% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 967,98 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +85,37%

Aktuell prognostizieren Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel für LVMH in Höhe von 967,98 EUR. Wenn die Experten Recht behalten sollten und das Ziel erreicht wird, könnte dies den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von beachtlichen +11,53% bieten. Von insgesamt 41 bewertenden Analysten empfehlen immerhin zwölf einen Kauf der Aktie und weitere gedankenlose...