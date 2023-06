LVMH: Kurspotenzial um fast 20%

Die Aktie von LVMH wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 962,88 EUR.

• LVMH: Gestern -1,00%

• Kursziel: 962,88 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,15

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von LVMH rund ein Prozent an Wert und insgesamt in der vergangenen Woche knapp viereinhalb Prozent. Damit zeigt sich aktuell eine relativ pessimistische Stimmung auf dem Markt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bei 962,88 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, ergibt sich ein Potenzial von fast zwanzig Prozent für Investoren. Allerdings sind nicht alle Experten so optimistisch nach den jüngsten schwachen Kurstrends.

Aktuell empfehlen zwölf Analysten einen starken Kauf und weitere dreiundzwanzig bewerten die Aktie mit “kaufen”....