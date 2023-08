LVMH: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 976,65 EUR

Die Aktie von LVMH hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um -4,30% an Wert verloren. Am gestrigen Tag betrug die Kursentwicklung allein -2,22%. Die Bankanalysten sind jedoch nach wie vor optimistisch und geben der Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 976,65 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Gewinn von +24,40%.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 35 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich sechs Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus. Das Guru-Rating für LVMH beträgt nun 4,15 nach zuvor ebenfalls 4,15.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich zur Orientierung und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie stets mögliche Risiken beim Investieren in Wertpapiere.