LVMH: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von LVMH wird derzeit als unterbewertet betrachtet. Das Kursziel liegt bei 962,88 EUR und damit um +14,13% über dem aktuellen Wert.

• Am 15.06.2023 verzeichnete die LVMH-Aktie eine Kursentwicklung von -0,74%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +85,37%

In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen einen positiven Trend abbilden und erzielt insgesamt ein Plus von +2,89%. Von den Bankanalysten wird die Aktie im Durchschnitt mit einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 962,88 EUR bewertet. Einige Experten teilen diese Einschätzung jedoch nicht.

Dennoch empfehlen derzeit zwölf Analysten die Aktie zum Kauf und weitere 23 halten sie für aussichtsreich. Sechs Experten geben das Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil auf dem Niveau von...