LVMH: Analysten sehen Kursziel bei 956,25 €

Die Aktie von LVMH wird momentan von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das wahre Kursziel der Luxusgütermarke liegt um +9,20% über dem aktuellen Preis.

• Am 04.05.2023 sank die LVMH-Aktie um -0,40%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 956,25 €

• Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 4,15

Gestern verzeichnete LVMH an den Finanzmärkten einen Verlust von -0,40%, was einer Summe von -0,16% in den vergangenen fünf Handelstagen oder einer vollständigen Woche entspricht. Der Markt scheint zurzeit also neutral eingestellt zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten und ein mittelfristiges Kursziel von 956,25 € prognostizieren, teilen nicht alle diese Einschätzung aufgrund des gegenwärtigen neutralen Trends.

12 Analysten sind der Auffassung dass die Aktie stark gekauft werden sollte; für weitere elf...