LVMH: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,31% - Kursziel bei 961,86 €

Die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH gilt laut Expertenmeinung als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 961,86 €, was einem Potenzial von +7,31% entspricht.

• Am 12.05.2023 legte die LVMH-Aktie um +0,98% zu

• Guru-Rating erhöht sich auf 4,15 nach zuvor 4,07

Der gestrige Handelstag brachte einen Anstieg um +0,98%. In den letzten fünf Handelstagen steigerte sich die Aktie somit um insgesamt +1,33%, was für eine positive Stimmung am Markt sorgt.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften – momentan sind es immerhin zwölf Bankanalysten -, bleibt das überwiegend positive Bild bestehen: Elf Analysten raten zum Kauf der LVMH-Aktien und weitere acht vergeben die Bewertung “halten”. Keiner sieht aktuell jedoch ein Verkaufssignal.

Das Guru-Rating stieg zuletzt auf 4,15...