LVMH: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 970,53 EUR

Die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH wird derzeit laut Analysten nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 970,53 EUR – eine Steigerung um +33,08% gegenüber dem aktuellen Wert.

• LVMH verzeichnete am 21.09.2023 einen Rückgang von -1,00%

• Die Mehrheit der Bankanalysten bewertet die Aktie als “Kauf”

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15

Am gestrigen Handelstag fielen die Aktien um -1,00%, was einen Rückgang von insgesamt -4,19% in den letzten fünf Handelstagen bedeutet. Dies signalisiert aktuell eine pessimistische Einstellung am Markt.

Trotzdem gibt es einige Expertenmeinungen zur positiven Zukunftsaussicht von LVMH mit einem durchschnittlichen Kauf-Rating bei elf Analysten und einer neutral bis optimistischen Einschätzung durch weitere 23 Experten. Nur fünf bewerten sie als “halten”....