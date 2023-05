LVMH: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 17,98% - Zielkurs bei 961,86 EUR

Die Aktie des französischen Luxusgüterherstellers LVMH verzeichnete gestern einen Rückgang von -2.27%. In den letzten fünf Handelstagen fiel die Aktie um insgesamt -6,56%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel von LVMH liegt derzeit bei 961,86 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +17.98% für Investoren im Falle einer positiven Entwicklung der Märkte.

Insgesamt sind sich Bankanalysten in ihrer Einschätzung einig: Die Mehrheit empfiehlt die Aktie zu kaufen (85,37%). Das bekannte “Guru-Rating” bleibt unverändert mit einem Wert von 4,15.

Für Anleger könnte dies als langfristiger Kaufanreiz dienen.