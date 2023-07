LVMH: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 14,68% - Zielkurs bei 967,98 EUR

Die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH verzeichnete gestern eine negative Entwicklung von -0,74%. In der vergangenen Handelswoche betrug das Minus sogar -5,40%, was auf die pessimistische Stimmung am Markt zurückzuführen ist.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig: Laut ihrer Einschätzung liegt das mittelfristige Kursziel bei 967,98 EUR. Würde dieses Szenario eintreffen, könnten Investoren mit einem Kurspotenzial in Höhe von +14,68% rechnen. Diese Prognose teilen etwa 85% der Analysten.

Zwölf Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 23 bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Sechs Analysten setzen auf eine neutrale Bewertung. Das Guru-Rating hat sich stabilisiert und beträgt nun wie zuvor 4,15.