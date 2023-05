LVMH: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 961,86 EUR

Die LVMH-Aktie wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 961,86 EUR und damit um +9,59% über dem aktuellen Preis.

• LVMH zeigt am 19.05.2023 eine positive Entwicklung von +0,60%

• Guru-Rating bleibt mit 4,15 konstant

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +85,37%

Insgesamt hat die Aktie in den letzten fünf Handelstagen zwar -0,39% verloren und befindet sich somit in einem neutralen Trend. Doch die Bankanalysten sind zuversichtlich und teilen mehrheitlich die Meinung von zwölf Experten – diese sehen LVMH als starken Kauf an. Auch weitere 23 Analysteneinschätzungen lauten “Kauf”. Nur sechs Experten bewerten das Wertpapier mit “halten”.

Das hohe Potenzial für Investoren ist unverkennbar: Mit dem mittelfristigen Kursziel von fast 962 EUR würde ein Plus von knapp zehn Prozent erzielt werden...