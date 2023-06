LVMH: Analysten empfehlen Kauf - Kursziel auf 962,88 Euro

Nach Ansicht von Experten wird die Aktie von LVMH derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Zuwachs von +14,74% gegenüber dem aktuellen Niveau.

• LVMH: Aktueller Wert am 22.06.2023 beträgt +0,11%

• Kursziel für LVMH beträgt 962,88 Euro

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,15

Am gestrigen Börsentag legte die Aktie von LVMH um +0,11% zu und verzeichnete damit eine vollständige Handelswoche mit einem Rückgang von -3,38%. Der Markt scheint momentan daher eher pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind sich Bankanalysten einig in ihrer Einschätzung eines mittelfristigen Kursziels für die Aktie in Höhe von 962,88 Euro. Sollten sie Recht behalten, würde dies Anlegern ein Potenzial zur Steigerung des Wertes um +14,74% bieten. Ein schwacher Trend sowie kürzliche Entwicklungen in diesem Sektor sorgen jedoch dafür dass nicht...